Аргентинец предупредил руководство ПСЖ, что не будет продлевать свой контракт, сообщил журналист Марк Марба в эфире La Porteria.

Барселона тщательно изучает возможность возвращения Месси – почетная роль или полноценный контракт

Месси отработает свой 2-летний контракт и будет искать другой клуб свободным агентом. Для возвращения в Барселону нужно одно условие. Лео не собирается играть на Камп Ноу, пока там остается Жерар Пике. Легенды "кулес" много лет делили раздевалку и выиграли гору трофеев, но в личных отношениях не все так гладко.

Напомним, летом 2021-го Барселона не смогла вписать зарплату Месси в потолок Ла Лиги, поэтому тот перебрался в ПСЖ. Первый сезон аргентинца во Франции не впечатлил, но второй пока складывается оптимистично – 6+8 в 11 матчах.

Пике может сенсационно оказаться в Мадриде – Барса не будет мешать, но придется снизить зарплату