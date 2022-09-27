Месси покинет ПСЖ в конце сезона и требует, чтобы Барселона выгнала Пике – ультиматум для камбека
Лионель Месси вообще не хочет задерживаться в столице Франции.
Аргентинец предупредил руководство ПСЖ, что не будет продлевать свой контракт, сообщил журналист Марк Марба в эфире La Porteria.
Барселона тщательно изучает возможность возвращения Месси – почетная роль или полноценный контракт
Месси отработает свой 2-летний контракт и будет искать другой клуб свободным агентом. Для возвращения в Барселону нужно одно условие. Лео не собирается играть на Камп Ноу, пока там остается Жерар Пике. Легенды "кулес" много лет делили раздевалку и выиграли гору трофеев, но в личных отношениях не все так гладко.
Напомним, летом 2021-го Барселона не смогла вписать зарплату Месси в потолок Ла Лиги, поэтому тот перебрался в ПСЖ. Первый сезон аргентинца во Франции не впечатлил, но второй пока складывается оптимистично – 6+8 в 11 матчах.
Пике может сенсационно оказаться в Мадриде – Барса не будет мешать, но придется снизить зарплату