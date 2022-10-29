"Барселона до сих пор не отдала мне все деньги и подписывает ребенка": у тренера-неудачника есть претензии к каталонцам
Новый наставник Вильярреала Кике Сетьен не закрыл финансовые вопросы с Барселоной, которую неудачно тренировал половину 2020 года.
"Барселона пережила большой цикл, и теперь они пройдут через период трудностей, чтобы снова встать на ноги. Я не удивлен нынешней ситуацией в клубе, потому-что ожидал нечто такое.
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Кстати, Барселона до сих пор не отдала мне все деньги. Я пошел навстречу им, дал больше времени. Но Барса подписывает ребенка из Расинга, Пабло Торре, чтобы якобы усилить свою команду", – приводит слова Сетьена Goal.
Напомним, специалист возглавлял Барселону с января по август 2020-го, но не выиграл ни одного трофея и запомнился позорными 2:8 от Баварии. Недавно Сетьена позвал Вильярреал на замену Унаи Эмери.
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