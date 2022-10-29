Сетьен еще не знал, чем все кончится / Сайт Барселоны

"Барселона пережила большой цикл, и теперь они пройдут через период трудностей, чтобы снова встать на ноги. Я не удивлен нынешней ситуацией в клубе, потому-что ожидал нечто такое.

Барселона має єдиний шанс повернути Мессі – потрібна дивовижна милість ПСЖ і самого аргентинця

Кстати, Барселона до сих пор не отдала мне все деньги. Я пошел навстречу им, дал больше времени. Но Барса подписывает ребенка из Расинга, Пабло Торре, чтобы якобы усилить свою команду", – приводит слова Сетьена Goal.

Напомним, специалист возглавлял Барселону с января по август 2020-го, но не выиграл ни одного трофея и запомнился позорными 2:8 от Баварии. Недавно Сетьена позвал Вильярреал на замену Унаи Эмери.

"Нам потрібен цей наставник": Барселона визначилась з заміною Хаві – ім'я озвучили на трибуні після поразки від Баварії