Альмерия в матче со скандальным удалением победила Сельту – безвыигрышная серия галисийцев достигла пяти туров
Сельта в выездном матче 12-го тура Ла Лиги против Альмерия потерпела поражение, играя в меньшинстве более часа. Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2022/23 12-й тур 12-й тур
Альмерия – Сельта – 3:1
Голы: Лазаро 52, Да Ля Ос, 60, Эгуарас, 90+6 – Вейга, 25
Удаление: Вейга, 32 (Сельта)
Кадис – Атлетико – начало в 17:15
Севилья – Райо Вальекано – начало в 19:30
Программу дня в Испании открывала встреча в Андалусии, где Альмерия принимала Сельту. Гости подходили к ней с 4-матчевой безвыигрышной серией за плечами, держась на 14-й позиции, поэтому ничья галисийцев не устраивала. Высокая мотивация вылилась в гол Вейги на 25-й минуте, однако всего через 7 минут всё тот же Вейга получил красную карточку. Решение арбитра было неоднозначным, ведь Габриэль наступил на ногу соперника случайно.
De auténtica vergüenza la roja que le han sacado al @RCCelta @gabriveiga10 #VAR #AlmeriaCelta pic.twitter.com/vfmXLUBdTx— Nakuto (@nakuto11) October 29, 2022
Альмерия воспользовалась этим в полной мере. Если первый тайм был более-менее равным, то во втором андалусийцы доминировали. Более того – они перевернули ход поединка всего за 15 минут после перерыва. На 52-й минуте Лазаро, который вышел на поле 6 минут назад, сравнял счёт, а на 60-й Де Ля Ос вывел хозяев вперёд. В компенсированное же время Эгуарас добил Сельту – 3:1!