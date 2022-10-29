Чемпионат Испании 2022/23 12-й тур 12-й тур

Альмерия – Сельта – 3:1

Голы: Лазаро 52, Да Ля Ос, 60, Эгуарас, 90+6 – Вейга, 25

Удаление: Вейга, 32 (Сельта)

Кадис – Атлетико – начало в 17:15

Севилья – Райо Вальекано – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывала встреча в Андалусии, где Альмерия принимала Сельту. Гости подходили к ней с 4-матчевой безвыигрышной серией за плечами, держась на 14-й позиции, поэтому ничья галисийцев не устраивала. Высокая мотивация вылилась в гол Вейги на 25-й минуте, однако всего через 7 минут всё тот же Вейга получил красную карточку. Решение арбитра было неоднозначным, ведь Габриэль наступил на ногу соперника случайно.

Альмерия воспользовалась этим в полной мере. Если первый тайм был более-менее равным, то во втором андалусийцы доминировали. Более того – они перевернули ход поединка всего за 15 минут после перерыва. На 52-й минуте Лазаро, который вышел на поле 6 минут назад, сравнял счёт, а на 60-й Де Ля Ос вывел хозяев вперёд. В компенсированное же время Эгуарас добил Сельту – 3:1!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ