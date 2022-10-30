Валенсія у матчі 12-го туру Ла Ліги зазнала домашньої поразки від Барселони (0:1), не дотерпівши до нічиєю всього кілька хвилин. Звіт читайте на "Футбол 24".

Барселона у середу вилетіла в Лігу Європи, однак у чемпіонаті справи йшли набагато краще. Так, "кулес" програли Ель Класіко, однак Реал мав перевагу всього у три очки. Відпускати мадридців вперед бодай ще на один бал було ризиковано, тож підопічним Хаві у виїзному матчі проти Валенсії була потрібна тільки перемога.

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Тренерський штаб Барселони після розгрому від Баварії провів серйозну ротацію. У центрі оборони замість Алонсо з'явився Ерік Гарсія, Кесьє поступився місцем Де Йонгу, Педрі відтягнувся у півзахист, а позицію лівого форварда зайняв Фаті. Крім того, Бальде перейшов на позицію правого фулбека, звільнивши місце у старти для Альби.

На старті зустрічі команди розмінялися небезпечними моментами, причому Валенсія могла вийти вперед вже на 1-й хвилині – це Кунде обрізався на лінії штрафного. Ліно увірвався на лівий край і пробив у ближній, однак тер Штеген не спав. Ще за три хвилини біля власних воріт обрізався Мамардішвілі, внаслідок чого Барса розкатала красиву атаку з передачею п'яткою від Де Йонга й спробою удару п'яткою від Фаті. Повз ліву стійку!

Ще за десять хвилин Фаті отримав нагоду виправитись, вирвавшись віч-на-віч з Мамардішвілі, однак перекинути голкіпера Ансу не зміг. На 23-й же хвилині він таки переграв грузина з передачі Лєвандовскі, але взяття воріт не зарахували. Офсайд. Валенсія ж до перерви нічим цікавим не відповідала – не в останню чергу через травму Кавані, отриману на 18-й хвилині. Замість нього вийшов Маркос Андре.

Загалом, Барселона домінувала, хоча Валенсія в другій половині тайму відносно непогано оборонялась. Як мінімум, "кажанам" вдавалося серйозно сповільнювати атаки суперника. Тим не менш, у каталонців було кілька непоганих вривань, а на 44-й хвилині господарі проспали подачу із замиканням Лєвандовскі – стійка врятувала Валенсію!

З іншого боку, не можна звинуватити підопічних Дженнаро Гаттузо в грі "автобусом". Вони конструювали непогані позиційні атаки, але постійно чогось бракувало в завершальній фазі. У компенсований до першого тайму час вони налякали "блаугранас" з кутового, який замкнув Пауліста – м'яч пройшов повз дальній кут. Це був лише другий удар по воротах Барси.

Крім того, на 45-й хвилині гості могли залишитись у меншості за фол Алонсо проти Маркоса Андре. Арбітр проігнорував цей епізод, але іспанські медійники все помітили й вже пишуть про помилку.

Iglesias Villanueva le perdonó la expulsión a Marcos Alonso.



El jugador del Barcelona clava los tacos, primero en la parte posterior de la rodilla, y después en el tendón de Aquiles de Marcos André.



Incomprensible que el VAR no entre a revisar la acción. pic.twitter.com/Opn8LAdYzY — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 29, 2022

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Рахунок змінився за шість хвилин по перерві, причому гол забила Валенсія! У господарів пройшла шикарна діагональ з правого флангу на лівий край штрафного, яку Ліно замкнув ударом з кількох метрів – щоправда, щастя тривало недовго. На відеоповторі стало помітно, що Маркос Андре з якогось біса підняв руку й доторкнувся до м'яча у польоті. Взяття воріт довелося скасувати.

Цей епізод якимось чином вибив Барселону з колії. "Блаугранас" продовжували розкатувати м'яч понад 60% ігрового часу, нічого не дозволяючи "кажанам" – другий тайм вони завершили всього з одним ударом. Втім, гості абсолютно перестали загострювати гру.

Хаві помітив це ще на 58-й хвилині, відреагувавши потрійною заміною. Замість Фаті, Дембеле й Бускетса вийшли Торрес, Рафінью й Гаві. І все одно, зі свіжими силами команда продовжувала "катати вату", нічого не створюючи. Не було навіть натяків на гостроту. Якщо у першому таймі "кулес" провели аж сім ударів, то до 80-х хвилин другого їх було всього три.

Єдиний небезпечний епізод біля воріт воріт Валенсії по перерві стався на 85-й хвилині, коли Торрес відкрився під простріл Педрі. Ферран мав пробивати з лінії воротарського, однак нападник не зміг влучити по м'ячу! Ще за хвилину Педрі намагався намалювати пенальті, але арбітр не повівся.

Тим не менш, перевага в активності й класі далася взнаки. На 3-й компенсованій хвилині Рафінья виконав м'яке закидання на лівий край карного майданчика, а Лєвандовскі у падінні спрямував м'яч повз Мамардішвілі – 0:1! На жаль для фанатів на Местальї, Валенсії не вистачило концентрації.

Гол Роберта приніс Барселоні важку перемогу, завдяки якій "кулес" набрали 31 очко. Каталонці обійшли Реал завдяки кращій різниці голів, очоливши турнірну таблицю Ла Ліги, але мадридці свій матч зіграють завтра.

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