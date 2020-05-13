Барселона выбирает защитника среди четырех звезд Серии А

Каталонская Барселона во время летнего трансферного окна попытается подписать качественного центрального защитника.

Руководство "сине-гранатовых" понимает, что Жерару Пике уже 33 года, а Самюэль Умтити никак не может выйти на стабильно высокий уровень игры, поэтому подписание защитника будет одним из приоритетов, утверждает Mundo Deportivo.

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По информации издания, в список кандидатов попали сразу три представителя Ювентуса – Маттейс Де Лигт, Маттия Де Шильо и Даниэле Ругани. Кроме того, каталонцы заинтересованы в услугах Милана Шкриняра, который принадлежит Интеру. Отмечается, что Барса хотела бы включить в потенциальную сделку Нелсона Семеду или Юмтити, чтобы снизить цену.

Добавим, что Де Лигт мог перейти в Барселону еще летом 2019 вместе со своим другом Фрэнки Де Йонг, однако уже экс-капитан Аякса оказался в туринском клубе. СМИ писали, что переход не состоялся из-за финансовых запросов защитника и его агента Мино Райолы.

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