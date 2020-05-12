Барселона повесила впечатляющий ценник на Семеду

Потенциальным претендентам на защитника Барселоны Нелсона Семеду придется изрядно заплатить за этот трансфер.

Португальский защитник каталонской команды Нелсон Семеду, скорее всего, покинет клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Radio Catalonia.

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По информации издания, руководство считает, что за время выступлений за "сине-гранатовых" Семеду так и не достиг серьезного прогресса. Поэтому Барса готова расстаться с ним за 50 млн евро. Игроком интересуются итальянский Интер, английский Манчестер Сити, немецкая Бавария и французский ПСЖ.

К слову, Нелсон Семеду перешел в Барселону из Бенфики летом 2017 за 30 млн евро. В составе испанской команды португалец дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл национальный Кубок и один раз – Суперкубок. В текущем розыгрыше Ла Лиги 26-летний защитник провел за Барселону 21 матч, записав в свой актив два ассиста.

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