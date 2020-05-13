toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА

Барселона обирає захисника серед чотирьох зірок Серії А

09:36 104 Читать на русском
Барселона обирає захисника серед чотирьох зірок Серії А
Маттейс Де Лігт / Getty images

Каталонська Барселона під час літнього трансферного вікна спробує підписати якісного центрального захисника.

Керівництво "синьо-гранатових" розуміє, що Жерару Піке вже 33 роки, а Самюель Умтіті ніяк не може вийти на стабільно високий рівень гри, тому підписання оборонця буде одним із пріоритетів, стверджує Mundo Deportivo.

Барселона повісила вражаючий цінник на Семеду

За інформацією видання, у список кандидатів потрапили одразу три представники Ювентуса – Маттейс Де Лігт, Маттія Де Шільйо та Даніеле Ругані. Крім того, каталонці зацікавлені в послугах Мілана Шкріняра, який належить Інтеру. Зазначається, що Барса хотіла б включити в потенційну угоду Нелсона Семеду або Самюеля Юмтіті, щоб знизити ціну.

Додамо, що Де Лігт міг перейти в Барселону ще влітку 2019 року разом зі своїм другом Френкі Де Йонгом, проте вже екс-капітан Аякса опинився в туринському клубі. ЗМІ писали, що перехід не відбувся через фінансові запити захисника та його агента Міно Райоли.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини

blog_ava
Португалія офіційно повідомила дату відновлення сезону
00:11
1213
Теги
Іспанія Мілан Шкріняр Мілан Шкріняр Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Маттія Де Шільйо Маттія Де Шільйо Даніеле Ругані Даніеле Ругані Інтер Інтер Ювентус Ювентус Барселона Барселона
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
55
хв
Вільяреал
23:55
Реал Сосьєдад
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук