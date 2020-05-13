Барселона обирає захисника серед чотирьох зірок Серії А

Каталонська Барселона під час літнього трансферного вікна спробує підписати якісного центрального захисника.

Керівництво "синьо-гранатових" розуміє, що Жерару Піке вже 33 роки, а Самюель Умтіті ніяк не може вийти на стабільно високий рівень гри, тому підписання оборонця буде одним із пріоритетів, стверджує Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, у список кандидатів потрапили одразу три представники Ювентуса – Маттейс Де Лігт, Маттія Де Шільйо та Даніеле Ругані. Крім того, каталонці зацікавлені в послугах Мілана Шкріняра, який належить Інтеру. Зазначається, що Барса хотіла б включити в потенційну угоду Нелсона Семеду або Самюеля Юмтіті, щоб знизити ціну.

Додамо, що Де Лігт міг перейти в Барселону ще влітку 2019 року разом зі своїм другом Френкі Де Йонгом, проте вже екс-капітан Аякса опинився в туринському клубі. ЗМІ писали, що перехід не відбувся через фінансові запити захисника та його агента Міно Райоли.

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