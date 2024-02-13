Хави уже сообщил, что покинет свой пост после последнего тура Ла Лиги. Однако не следует отбрасывать вариант, когда попрощаться придется досрочно. Очень многое будет зависеть от выступлений в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хави стал жертвой мести за измену – легенды Барселоны не поделили 60 миллионов

По информации Marca, если Хави уволят раньше, то до конца сезона с Барселоной будет работать Рафа Маркес, а летом придет специалист под новый проект. Это точно не будет Юрген Клопп, ведь он четко дал понять, что ему нужно отдохнуть от интенсивной работы.

Источник утверждает, что сейчас у каталонцев осталось два кандидата – Роберто Де Дзерби и Ханси Флик. В пользу итальянца говорит его возраст и четкая футбольная философия, но проблемой может стать контракт с Брайтоном. Барселоне будет сложно найти деньги, чтобы выплатить отступные. Здесь есть преимущество у немца, который сидит без работы и уже начал изучать испанский. Однако Барса опасается, что Флик не настолько искусен в работе с молодыми футболистами.

Барселона пятый раз подряд не смогла победить Гранаду – ничья с шестью голами не позволила приблизиться к Жироне