Хави уже объявил, что покинет команду по завершении сезона. Специалист принял такое решение из-за плохих результатов команды, но это вполне могло стать следствием того, что тренер не получил поддержки от менеджмента. Хорди Кройф и Матеу Алемани уже ушли из клуба, а с Деку найти консенсус не удалось.

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Журналист Хави Мигель предполагает, что это может быть своеобразная месть от спортивного директора. Дело в том, что в 2008 году Пеп Гвардиола решил, что Деку, Роналдиньо и Это'о должны уйти. Капитаны команды (среди них был Хави) отстояли камерунца, а по поводу остальных двух промолчали. Деку обиделся за это на Гвардиолу и Хави.

После прихода португало-бразильца на должность спортивного директора были опасения, что давняя история может иметь влияние на взаимодействие с главным тренером. Сначала все складывалось нормально, но когда Хави попросил купить Мартина Субименти или Йозуа Киммиха, Деку сказал, что это не возможно. Трудно даже передать, каким было удивление тренера, когда вскоре Барселона оформила трансфер Витора Роке за 60 миллионов. Переход бразильца курировал лично Деку.

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