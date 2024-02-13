Хаві вже повідомив, що покине свою посаду після останнього туру Ла Ліги. Однак не слід відкидати варіант, коли попрощатися доведеться достроково. Дуже багато залежатиме від виступів в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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За інформацією Marca, якщо Хаві звільнять раніше, то до кінця сезону з Барселоною працюватиме Рафа Маркес, а влітку прийде фахівець під новий проєкт. Це точно не буде Юрген Клопп, адже він чітко дав зрозуміти, що йому потрібно відпочити від інтенсивної роботи.

Джерело стверджує, що наразі в каталонців залишилося два кандидати – Роберто Де Дзербі та Хансі Флік. На користь італійця говорить його вік та чітка футбольна філософія, але проблемою може стати контракт з Брайтоном. Барселоні буде складно знайти гроші, щоб виплатити відступні. Тут є перевага у німця, який сидить без роботи і вже почав вивчати іспанську. Однак Барса побоюється, що Флік не настільки вправний у роботі з молодими футболістами.

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