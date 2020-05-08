Барселона возобновила тренировки на базе клуба

Испанский футбол продолжает оправляться от пандемии.

Пресс-служба Барселоны похвасталась возвращением к тренировкам на официальной странице клуба в Twitter.

Испания провела массовое тестирование футболистов на коронавирус – результаты неутешительны

Каталонцы опубликовали фото своей главной звезды Лионеля Месси. Ранее сообщалось, что все игроки каталонского клуба получили отрицательный результат на наличие коронавируса.

По предварительной информации, Ла Лига намерена восстановить матчи чемпионата уже с июня. После 27-ми туров Барса лидирует, опережая Реал на 2 очка.

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