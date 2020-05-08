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Барселона возобновила тренировки на базе клуба

13:28 45 Читати українською
Барселона возобновила тренировки на базе клуба
Тренировка Барселоны / Фото FC Barcelona

Испанский футбол продолжает оправляться от пандемии.

Пресс-служба Барселоны похвасталась возвращением к тренировкам на официальной странице клуба в Twitter.

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Каталонцы опубликовали фото своей главной звезды Лионеля Месси. Ранее сообщалось, что все игроки каталонского клуба получили отрицательный результат на наличие коронавируса.

По предварительной информации, Ла Лига намерена восстановить матчи чемпионата уже с июня. После 27-ми туров Барса лидирует, опережая Реал на 2 очка.

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Теги
коронавирус Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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