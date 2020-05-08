Барселона відновила тренування на базі клубу

Іспанський футбол продовжує оговтуватись від пандемії.

Прес-служба Барселони похизувалась поверненням до тренувань на офіційній сторінці клубу у Twitter.

Іспанія провела масове тестування футболістів на коронавірус – результати невтішні

Каталонці опублікували фото своєї головної зірки Ліонеля Мессі. Раніше повідомлялось, що усі гравці каталонського клубу отримали негативний результат на наявність коронавірусу.

За попередньою інформацією, Ла Ліга має намір відновити матчі чемпіонату вже з червня. Після 27-ми турів Барса лідирує, випереджаючи Реал на 2 очки.

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