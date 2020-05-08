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Барселона відновила тренування на базі клубу

8 травня 13:27 204 Читать на русском
Барселона відновила тренування на базі клубу
Тренування Барселони / Фото FC Barcelona

Іспанський футбол продовжує оговтуватись від пандемії.

Прес-служба Барселони похизувалась поверненням до тренувань на офіційній сторінці клубу у Twitter.

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Каталонці опублікували фото своєї головної зірки Ліонеля Мессі. Раніше повідомлялось, що усі гравці каталонського клубу отримали негативний результат на наявність коронавірусу.

За попередньою інформацією, Ла Ліга має намір відновити матчі чемпіонату вже з червня. Після 27-ми турів Барса лідирує, випереджаючи Реал на 2 очки.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія коронавірус
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