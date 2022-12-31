Маттейс Де Лигт стал одной из главных летних трансферных целей Барсы. Каталонцы ищут защитника, который закроет позицию на несколько лет, а 22-летний нидерландец – идеальная кандидатура. Барселона хотела подписать его еще в 2019-м, но тогда борьбу за центрбека Аякса выиграли туринцы.

Райола сообщил, что Де Лигт думает покинуть Ювентус

Теперь же "блаугранас" вернулись к идее подписания Де Лигта, который якобы готов рассмотреть вариант со сменой клуба. Ювентус не планирует отпускать одного из лидеров команды и потребует за защитника 125 млн евро – размер отступных, предусмотренный контрактом, сообщает AS со ссылкой на GdS.

Контракт нидерландца с Ювентусом действует до 30 июня 2024-го. В текущем сезоне центрбек сыграл за "Старую Синьору" 20 матчей и забил 1 гол.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій