Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт открыт к предложениям от других клубов.

Нидерландец проводит свой третий сезон в составе "бьянконери". Уже летом Де Лигт может сменить клубную прописку. Об этом сказал Мино Райола в интервью NRC.

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Одиозный агент в своем стиле не стал расткрывать никаких деталей. По словам Райолы, Де Лигт "готов к новому шагу в своей карьере" и "он тоже так думает". Ранее сообщалось об интересе к защитнику английских грандов – Челси и Манчестер Сити.

Кстати, Де Лигт перебрался в Ювентус летом 2019 года за 85 млн. евро. Контракт нидерландца с туринским клубом рассчитан до лета 2024-го.

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