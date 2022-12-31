Маттейс Де Лігт став однією з головних літніх трансферних цілей Барси. Каталонці шукають захисника, який закриє позицію на кілька років, а 22-річний нідерландець – ідеальна кандидатура. Барселона хотіла підписати його ще у 2019-му, але тоді боротьбу за центрбека Аякса виграли туринці.

Райола повідомив, що Де Лігт думає покинути Ювентус

Тепер же "блаугранас" повернулися до ідеї підписання Де Лігта, який начебто готовий розглянути варіант зі зміною клубу. Ювентус не планує відпускати одного з лідерів команди і вимагатиме за оборонця 125 млн євро – розмір відступних, передбачений контрактом, повідомляє AS з посиланням на GdS.

Контракт нідерландця з Ювентусом чинний до 30 червня 2024-го. У поточному сезоні центрбек зіграв за "Стару Синьйору" 20 матчів і забив 1 гол.

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