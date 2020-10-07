После неудачной попытки подписать в свой лагерь защитника Манчестер Сити Эрика Гарсию и нападающего Лиона Мемфиса Депая, каталонцы уже готовятся оформить эти трансферы в январе.

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По информации издания Fichajes Futbol боссы Барселоны и Лиона договорились между собой о переходе Депая. Однако, в последний момент руководство Ла Лиги запретило каталонцам регистрировать нидерландского нападающего, ведь в таком случае был бы превышен лимит зарплаты, установленный Лигой. К слову, французский клуб готов был получить за своего форварда, контракт которого истекает уже в июне 2021-го, 5 млн евро плюс бонусы в размере 10 млн.

Кроме того, "блаугранас" перед закрытием летнего трансферного окна предлагали Манчестер Сити за своего воспитанника 18 млн евро с учетом бонусов. "Горожане" требовали 20 млн. Переход так и не состоялся. У футболиста остается 1 год по контракту и испанец уже отклонил предложение англичан о продлении соглашения. Защитник считает, что приход в команду Натана Аке и Рубена Диаша существенно сократит его игровое время, поэтому хочет покинуть Манчестер. Поэтому уже в январе Барселона попытается получить обоих футболистов за копейки.

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