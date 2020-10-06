Форвард Барселоны Усман Дембеле остался в каталонском клубе без желания "блаугранас" от него избавиться.

Барселона просила Дембеле согласиться на имеющиеся предложения насчет трансфера, в том числе и от Манчестер Юнайтед, однако Усман отказался, сообщает AS.

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Уход француза предоставил бы возможность каталонцам подписать Депая, которого так хотел получить Куман. К тому же, нидерландский специалист разместил Дембеле ниже всех в списке возможных вариантов атаки – Усман уступает даже игроку Барселоны Б Конраду Де Ла Фуэнте.

К слову, из-за своей травматичность в прошлом сезоне Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей, в которых отметился голом.

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