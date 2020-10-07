Після невдалої спроби підписати до свого табору захисника Манчестер Сіті Еріка Гарсію та нападника Ліона Мемфіса Депая, каталонці вже готуються оформити ці трансфери у січні.

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За інформацією видання Fichajes Futbol боси Барселони та Ліона домовились між собою про перехід Депая. Однак, в останній момент керівництво Ла Ліги заборонило каталонцям реєструвати нідерландського нападника, адже в такому випадку був би перевищений ліміт зарплати, встановлений Лігою. До слова, французький клуб готовий був отримати за свого форварда, контрак якого спливає вже у червні 2021-го, 5 млн євро плюс бонуси у розмірі 10 млн.

Окрім того, "блаугранас" перед закриттям літнього трансферного вікна пропонували Манчестер Сіті за свого вихованця 18 млн євро з урахуванням бонусів. "Містяни" вимагали 20 мільйонів. Угода так і не відбулася. У футболіста залишається 1 рік за контрактом і іспанець вже відхилив пропозицію англійців про продовження угоди. Захисник вважає, що прихід в команду Натана Аке і Рубена Диаша істотно скоротить його ігровий час, тому хоче покинути Манчестер. Тож вже у січні Барселона спробує отримати обох футболістів за копійки.

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