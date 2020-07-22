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Барселона ведет переговоры с тренером, который не работал 4 года – ему предлагают минимальный контракт

13:55 - Читати українською
Барселона ведет переговоры с тренером, который не работал 4 года – ему предлагают минимальный контракт
Абидаль и Бартомеу имеют разных кандидатов

Экс-наставник ПСЖ Лоран Блан может возобновить тренерскую карьеру на Камп Ноу.

56-летний специалист остается без работы с 2016 года, когда покинул ПСЖ, выиграв 11 трофеев, в частности, три чемпионских титула. Назначение Блана в Барселоне лоббирует технический секретарь каталонского клуба Эрик Абидаль, пишет авторитетное французское издание Lequipe. Переговоры находятся на активной стадии.

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Лоран Блан имеет большое желание возобновить карьеру и готов подписать с "блаугранас" даже однолетний контракт, чтобы не создавать конфликт интересов накануне президентских выборов (лето 2021). Следовательно, новый глава клуба сможет баллотироваться с собственной кандидатурой тренера.

Опытный француз, который хорошо знает внутреннюю кухню Барсы по выступлениям в сезоне 1996-97, уже выбрал себе помощника. Ассистентом Блана на Камп Ноу может стать Франк Пасси, который в июне покинул тренерское кресло скромного Ниора из Лиги 2.

Интересно, что президент Барселоны Хосеп Бартомеу больше склоняется к кандидатуре Рональда Кумана, однако легендарный защитник "блаугранас" середины 90-х сейчас готовит сборную Нидерландов к перенесенному Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Кике Сетьен рискует потерять должность после проигранного сезона Примеры. Тренер признался, что не знает, доверят ли ему команду на Лигу чемпионов.

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Мир Эрик Эрик Абидаль Барселона Барселона Хосеп-Мария Бартомеу Кике Кике Сетьен Лоран Лоран Блан
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