Барселона веде перемовини з тренером, який не працював 4 роки – йому пропонують мінімальний контракт

56-річний фахівець залишається без роботи з 2016-го, коли покинув ПСЖ, вигравши 11 трофеїв, зокрема, три чемпіонські титули. Призначення Блана в Барселоні лобіює технічний секретар каталонського клубу Ерік Абідаль, пише авторитетне французьке видання Lequipe. Перемовини перебувають на активній стадії.

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Лоран Блан має велике бажання відновити кар'єру та готовий підписати з "блаугранас" навіть однорічний контракт, аби не створювати конфлікт інтересів напередодні президентських виборів (літо 2021). Відтак, новий очільник клубу зможе балотуватись з власною кандидатурою керманича.

Досвідчений француз, який добре знає внутрішню кухню Барси за виступами у сезоні 1996-97, вже обрав собі помічника. Асистентом Блана на Камп Ноу може стати Франк Пассі, який в червні покинув тренерське крісло скромного Ніора з Ліги 2.

Цікаво, що президент Барселони Жозеп Бартомеу більше схиляється до кандидатури Рональда Кумана, однак легендарний захисник "блаугранас" середини 90-х наразі готує збірну Нідерландів до перенесеного Євро-2020.

Раніше повідомлялось, що Кіке Сетьєн ризикує втратити посаду після програного сезону Прімери. Тренер з Кантабрії зізнався, що не знає, чи довірять йому команду на Лігу чемпіонів.

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