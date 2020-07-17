Сетьен оценил возможность отставки из Барселоны после неудачи в чемпионате

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал возможность своего увольнения после слов Лионеля Месси о слабой игре каталонцев.

"Сегодняшнее поражение абсолютно несправедливо. Что касается Месси, то в чем-то я согласен с ним, самокритика необходима.

"Игра Барселоны слабовата даже для Ла Лиги": Месси намекнул на необходимость изменений после проигранного чемпионства

Я бы не стал ставить крест на всем, были и положительные моменты. Буду ли я тренером Барселоны в текущей Лиге чемпионов? Я надеюсь, что да, но понятия не имею", – приводит слова Сетьена El ChiringuitoTV.

Напомним, Барселона минимально уступила Осасуне (1:2) и лишилась шансов на чемпионство Ла Лиги из-за победы Реала над Вильярреалом. Добавим, что каталонцы продолжают борьбу в Лиге чемпионов – "блаугранас" 8 августа должны сыграть ответный матч 1/8 финала против Наполи.

Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения