toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА

Сетьен оценил возможность отставки из Барселоны после неудачи в чемпионате

12:43 - Читати українською
Сетьен оценил возможность отставки из Барселоны после неудачи в чемпионате
Кике Сетьен / Marca

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал возможность своего увольнения после слов Лионеля Месси о слабой игре каталонцев.

"Сегодняшнее поражение абсолютно несправедливо. Что касается Месси, то в чем-то я согласен с ним, самокритика необходима.

"Игра Барселоны слабовата даже для Ла Лиги": Месси намекнул на необходимость изменений после проигранного чемпионства

Я бы не стал ставить крест на всем, были и положительные моменты. Буду ли я тренером Барселоны в текущей Лиге чемпионов? Я надеюсь, что да, но понятия не имею", – приводит слова Сетьена El ChiringuitoTV.

Напомним, Барселона минимально уступила Осасуне (1:2) и лишилась шансов на чемпионство Ла Лиги из-за победы Реала над Вильярреалом. Добавим, что каталонцы продолжают борьбу в Лиге чемпионов – "блаугранас" 8 августа должны сыграть ответный матч 1/8 финала против Наполи.

Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения

blog_ava
Динамо – Заря: Шапаренко назвал одноклубника, который добавил уверенности игре киевлян
07:30
7170
Теги
Испания Барселона Барселона Лига чемпионов Кике Кике Сетьен
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
12
мин
Вест Хэм
22:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук