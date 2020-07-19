Барселона не рассматривает Клюйверта на должность главного тренера – чемпион мира сохраняет шансы возглавить Месси и Ко

Похоже, в ближайшие недели главной футбольной сагой станут слухи вокруг персоны главного тренера Барселоны.

Напомним, сегодня в Испании появились слухи, что игроки Барселоны хотят видеть главным тренером Патрика Клюйверта, который возглавляет клубную академию. 44-летний голландец имеет ряд преимуществ перед Кике Сетьеном, под руководством которого "блаугранас" упустили преимущество над Реалом и проиграли чемпионскую гонку.

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Впрочем, пока руководство Барселоны не рассматривает варианта с назначением Клюйверта. Вероятность такого развития событий близка к нулю, а слухи о желании игроков работать с Патриком называют преувеличенными, убеждает Sport.es.

Основной недостаток экс-форварда Барселоны – он долгое время не занимался тренерской работой. Как отмечает издание, пока все идет к тому, что Кике Сетьен останется главным тренером на Лигу чемпионов, хотя в клубе готовы рассмотреть вариант с Лораном Бланом, имя которого тоже звучало в прессе.

Заметим, что последним местом работы 54-летнего Блана стал ПСЖ. Чемпион мира-1998 в составе сборной Франции не занимается тренерской работой с 2016 года.

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