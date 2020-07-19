toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Барселона не рассматривает Клюйверта на должность главного тренера – чемпион мира сохраняет шансы возглавить Месси и Ко

19 июля 14:48 - Читати українською
Барселона не рассматривает Клюйверта на должность главного тренера – чемпион мира сохраняет шансы возглавить Месси и Ко
Патрик Клюйверт и Лионель Месси / ФК Барселона

Похоже, в ближайшие недели главной футбольной сагой станут слухи вокруг персоны главного тренера Барселоны.

Напомним, сегодня в Испании появились слухи, что игроки Барселоны хотят видеть главным тренером Патрика Клюйверта, который возглавляет клубную академию. 44-летний голландец имеет ряд преимуществ перед Кике Сетьеном, под руководством которого "блаугранас" упустили преимущество над Реалом и проиграли чемпионскую гонку.

Игроки Барселоны выбрали сенсационного тренера – легенда "блаугранас" является кумиром Гвардиолы и имеет ряд преимуществ

Впрочем, пока руководство Барселоны не рассматривает варианта с назначением Клюйверта. Вероятность такого развития событий близка к нулю, а слухи о желании игроков работать с Патриком называют преувеличенными, убеждает Sport.es.

Основной недостаток экс-форварда Барселоны – он долгое время не занимался тренерской работой. Как отмечает издание, пока все идет к тому, что Кике Сетьен останется главным тренером на Лигу чемпионов, хотя в клубе готовы рассмотреть вариант с Лораном Бланом, имя которого тоже звучало в прессе.

Заметим, что последним местом работы 54-летнего Блана стал ПСЖ. Чемпион мира-1998 в составе сборной Франции не занимается тренерской работой с 2016 года.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх

blog_ava
"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко
20 июля
63121
Теги
Испания Барселона Барселона Патрик Клюйверт Кике Кике Сетьен Лоран Лоран Блан
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
24
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук