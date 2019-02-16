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Пике стал третьим защитником в истории Барселоны, который сыграл 300 матчей в Примере

22:32 4 Читати українською
Пике стал третьим защитником в истории Барселоны, который сыграл 300 матчей в Примере
Жерар Пике / фото из соцсетей

Для защитника Барселоны Жерара Пике поединок 24-го тура Ла Лиги против Вальядолида стал юбилейным.

Сегодняшняя игра стала для Пике 300-й в футболке Барселоны в Примере. Ранее только два защитника каталонцев достигали такого показателя: Карслес Пуйоль (392) и Мигеле (391).

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В предыдущих 299 матчах в чемпионате Испании за "сине-гранатовых" Пике забил 26 голов, сделал 5 результативных передач, получил 71 желтую и 6 красных карточек.

Еще 22 игры Пике провел в чемпионате Испании, выступая в аренде за Сарагосу в сезоне-2006/07.

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Барселона - Вальядолід: Суббота 16 февраля 2019

Барселона

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1 : 0
Вальядолід
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