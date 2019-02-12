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Арбелоа: Желаю Барселоне поражений и надеюсь, что Месси скоро завершит карьеру

12 февраля 14:30 367 Читати українською
Арбелоа: Желаю Барселоне поражений и надеюсь, что Месси скоро завершит карьеру
Лионель Месси и Альваро Арбелоа / соцсети

Экс-защитник Реала Альваро Арбелоа рассказал о своем отношении к принципиальному сопернику – Барселоне.

"Я не против Барселоны, я желаю им поражений, потому что это хорошо для Реала. Хотел бы, чтобы "блаугранас" не вышли дальше в Лиге чемпионов? Да, одним соперником меньше.

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Барселона всегда была очень классной командой, и мне всегда хотелось их победить. Я всегда чувствовал напряжение в Эль Класико, видел, как Зидан хватал Луиса Энрике за шею.

Очень уважаю Барселону, они действительно классная команда с невероятным игроком – Месси.

Лионель очень хорош, но я никогда не мог наслаждаться его игрой и вряд ли смогу. Я надеюсь, что он скоро завершит карьеру, считаю дни.

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Я фанат Иско номер один. Он вынужден играть не на своей позиции. Надеюсь, он надолго останется в Реале", – сказал Арбелоа Marca.

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