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"Это было простое решение", – Вальверде прокомментировал подписание нового контракта с Барселоной

10:38 27 Читати українською
"Это было простое решение", – Вальверде прокомментировал подписание нового контракта с Барселоной
Эрнесто Вальверде (по центру) / ФК Барселона

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился эмоциями от подписания нового соглашения с клубом, которое рассчитано до лета 2020 года с опцией продления.

"Решение продлить контракт с Барселоной далось мне легко. Это невероятные клуб и команда, поэтому, конечно, я хотел остаться в Барселоне.

Вальверде продлил контракт с Барселоной

Впереди у нас серия матчей в трех турнирах. Барселона сделает все, чтобы одержать в них победы и снова стать чемпионом Испании", – цитирует Вальверде официальный Twitter клуба.

К слову, под руководством Вальверде Барселона провела 96 поединков, в которых одержала 65 побед, 22 раза сыграла вничью и 9 раз уступила. Специалист возглавил команду летом 2017 года, подписав контракт на 2 года.

Во главе "блаугранас" Вальверде стал чемпионом Ла Лиги, выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

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Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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