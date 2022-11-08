Центр обороны и так был не самым сильным звеном в команде Хави Эрнандеса, а после завершения карьеры Жераром Пике Барселоне необходимо снова выходить на рынок и покупать нового футболиста.

Пике шокировал боссов Барселоны решением о завершении карьеры – ветеран отказался от астрономической суммы

По информации Sport.es, приоритетным вариантом для каталонцев стал Иньиго Мартинес. Однако трансфер 31-летнего испанца состоится только в том случае, если Атлетик согласится продать своего игрока за символическую сумму. Шансы на это есть, ведь летом Иньиго станет свободным агентом.

В то же время Барселона работает над альтернативными вариантами, которые даже выглядят более перспективными. В частности, "сине-гранатовые", если не удастся договориться по Мартинесу, попытаются купить у Ман Сити Эмерика Ляпорта. За этого игрока придется заплатить немалые деньги, но руководство считает подобные расходы оправданными.

Манчестер Сити имеет самый дорогой состав в мире – доминирование АПЛ в топ-10, Реал и Барселона значительно отстают