Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал очередной отчет, который в этот раз касается стоимости футболистов в стартовых составах.

Во внимание принимались поединки сезона 2022/23, которые были сыграны до 26 октября. В топ-10 самых дорогих стартовых составов наблюдается доминирование АПЛ – сразу пять клубов оказались в первой десятке рейтинга, информирует сайт CIES.

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Самым дорогим стартовым составом владеет Манчестер Сити (средняя стоимость – 605 миллионов евро), который занимает 2 место в АПЛ, уступая лишь Арсеналу. Вторым в рейтинге идет ПСЖ (510 млн), топ-3 замкнул Манчестер Юнайтед (480 миллионов).

Топ-10 самых дорогих стартовых составов (средняя стоимость)

1. Манчестер Сити – 605 млн евро;

2. ПСЖ – 510 млн евро;

3. Манчестер Юнайтед – 480 млн евро;

4. Ливерпуль – 409 млн евро;

5. Челси – 393 млн евро;

6. Арсенал – 382 млн евро;

7. Реал Мадрид – 370 млн евро;

8. Барселона – 334 млн евро;

9. Ювентус – 300 млн евро;

10. Бавария – 294 млн евро.