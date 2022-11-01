Манчестер Сити имеет самый дорогой состав в мире – доминирование АПЛ в топ-10, Реал и Барселона значительно отстают
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал очередной отчет, который в этот раз касается стоимости футболистов в стартовых составах.
Во внимание принимались поединки сезона 2022/23, которые были сыграны до 26 октября. В топ-10 самых дорогих стартовых составов наблюдается доминирование АПЛ – сразу пять клубов оказались в первой десятке рейтинга, информирует сайт CIES.
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Самым дорогим стартовым составом владеет Манчестер Сити (средняя стоимость – 605 миллионов евро), который занимает 2 место в АПЛ, уступая лишь Арсеналу. Вторым в рейтинге идет ПСЖ (510 млн), топ-3 замкнул Манчестер Юнайтед (480 миллионов).
Топ-10 самых дорогих стартовых составов (средняя стоимость)
1. Манчестер Сити – 605 млн евро;
2. ПСЖ – 510 млн евро;
3. Манчестер Юнайтед – 480 млн евро;
4. Ливерпуль – 409 млн евро;
5. Челси – 393 млн евро;
6. Арсенал – 382 млн евро;
7. Реал Мадрид – 370 млн евро;
8. Барселона – 334 млн евро;
9. Ювентус – 300 млн евро;
10. Бавария – 294 млн евро.