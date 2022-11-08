Центр оборони і так був не найсильнішою ланкою в команді Хаві Ернандеса, а після завершення кар'єри Жераром Піке, Барселоні необхідно знову виходити на ринок і купувати нового футболіста.

Піке шокував босів Барселони рішенням про завершення кар'єри – ветеран відмовився від астрономічної суми

За інформацією Sport.es, пріоритетним варіантом для каталонців став Іньїго Мартінес. Однак трансфер 31-річного іспанця відбудеться лише в тому разі, якщо Атлетік погодиться продати свого гравця за символічну суму. Шанси на це непогані, адже влітку Іньїго стане вільним агентом.

Водночас Барселона працює над альтернативними варіантами, які навіть мають більш перспективний вигляд. Зокрема, "синьо-гранатові", якщо не вдасться домовитися щодо Мартінеса, спробують купити в Ман Сіті Емеріка Ляпорта. За цього гравця доведеться заплатити чималі гроші, але керівництво вважає подібні витрати виправданими.

Манчестер Сіті має найдорожчий склад у світі – домінування АПЛ у топ-10, Реал і Барселона значно відстають