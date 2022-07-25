"Сине-гранатовые" таки выиграли борьбу за Жюля Кунде. Челси, тоже претендовавший на защитника Севильи, вышел из борьбы и сосредоточится на подписании других футболистов.

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Барса согласовала личный контракт с французом, а сейчас готовит финальное предложение Севилье. Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 50 млн евро плюс 10 млн бонусов.

Каталонцы настолько уверены в подписании 23-летнего защитника сборной Франции, что уже продают футболки с его фамилией на официальном сайте. Номер, под которым будет играть Кунде в Барселоне, пока не указан. Француз станет очередным новичком "блаугранас" после Кессье, Левандовски, Рафиньи и Кристенсена.

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