Во время летнего трансферного окна Барселона украла у Челси сразу трех футболистов. Андреас Кристенсен перешёл в лагерь "блаугранас" на правах свободного агента, а вот переезд Рафиньи в Каталонию и практически решенный трансфер Кунде разгневал лондонцев – эти игроки были главными целями "пенсионеров".

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По информации Diario Sport, Челси рассматривает такое поведение "кулес" как вмешательство в собственное планирование усиления состава. Клуб решил жестко отреагировать. Англичане заблокировали переговоры по переходу Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо, которых очень хотела подписать Барса.

Главным триггером для "пенсионеров", конечно же, стал перехват Жюля Кунде. Британцы обещали Севилье 65 миллионов евро и были готовы закрыть трансфер за несколько дней, однако Барселона в последний момент перехватила игрока.

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