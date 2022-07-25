"Синьо-гранатові" таки виграли боротьбу за Жюля Кунде. Челсі, який теж претендував на захисника Севільї, вийшов із боротьби та зосередиться на підписанні інших футболістів.

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Барса узгодила особистий контракт із французом, а зараз готує фінальну пропозицію Севільї. Про це повідомляє Фабріціо Романо у Twitter. Раніше повідомлялося, що сума трансферу складе близько 50 млн євро плюс 10 млн бонусів.

Каталонці настільки впевнені у підписанні 23-річного оборонця збірної Франції, що вже продають футболки з його прізвищем на офіційному сайті. Номер, під яким гратиме Кунде в Барселоні, поки не вказаний. Француз стане черговим новачком "блаугранас" після Кессьє, Лєвандовскі, Рафіньї та Крістенсена.

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