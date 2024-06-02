Моуринью официально возглавил европейский клуб
Португальский наставник Жозе Моуринью нашел новое место работы.
Фенербахче в своем твиттере опубликовал видеообращение Жозе Моуринью, который призвал болельщиков посетить домашнюю арену клуба, Шюкрю Саракоглю, уже сегодня, 2 июня.
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Фабрицио Романо сообщил, что контракт с сеу Жозе уже подписан – соглашение рассчитано до лета 2026 года. Сам Моуринью подтвердил будущую работу в Фенербахче еще во время предматчевой студии к финалу Лиги чемпионов.
Заметим, что Фенербахче занял второе место в турецкой Суперлиге. В Лиге конференций стамбульский клуб дошел до четвертьфинала.
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