Специалист начал работать с командой в 2017 году на должности ассистента, а 2019-м стал главным тренером. За это время женская Барса по два раза выиграла чемпионат и Кубок Испании, а в этом году еще и победила в ЛЧ.

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Однако испытания успехом пройти не удалось. В течение сезона Луис Кортес конфликтовал с командой, которая отказалась с ним работать. Поэтому руководство клуба решило с ним попрощаться. Тренер будет получать зарплату еще один сезон, как предполагает его контракт, сообщает Sport.es.

Добавим, что сегодня женская команда Барселоны провела последний матч сезона. Каталонки безжалостно разбили Эйбар со счетом 9:1.

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