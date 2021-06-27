Фахівець почав працювати з командою у 2017-му на посаді асистента, а 2019-го став головним тренером. За цей час жіноча Барса по два рази виграла чемпіонат та Кубок Іспанії, а цього року ще й тріумфувала в ЛЧ.

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Однак випробування успіхом пройти не вдалося. Протягом сезону Луїс Кортес конфліктував з командою, яка відмовилася з ним працювати. Відтак керівництво клубу вирішило з ним попрощатися. Тренер буде отримувати зарплату ще один сезон, як передбачає його контракт, повідомляє Sport.es.

Додамо, що сьогодні жіноча команда Барселони провела останній матч сезону. Каталонки безжально розбили Ейбар із рахунком 9:1.

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