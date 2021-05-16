Барселона разбила Челси в финале женской Лиги чемпионов – на первой минуте случился курьезный автогол
Барселона впервые в своей истории выиграла женскую Лигу чемпионов, уничтожив Челси.
Женская ЛЧ, финал
Челси – Барселона – 0:4
Голы: Лейпольц, 1 (аг), Путеллас, 14, Бонмати, 21, Хансен, 36
Каталонским девушкам хватило одного тайма, чтобы сравнять соперниц с землей и снять все вопросы о победителе.
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Катастрофа Челси началась уже на первой минуте. Партнерша в панике ударила мяч по колену Лейпольц, приведя к курьезному автоголу.
Вскоре арбитр назначила пенальти, и Путеллас не промазала. Довершали избиение англичанок Бонмати и Хансен. Деморализованный Челси не нашел силы даже на гол престижа, а после перерыва успокоилась и сама Барселона.
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Для "блаугранас" это первая победа в женской ЛЧ, которая стартовала в сезоне 2008/09. Также прервана 5-летняя гегемония Лиона – представительницы французского клуба вылетели на стадии четвертьфинала от ПСЖ.
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