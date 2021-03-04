В Испании не утихают страсти по итогам феерического камбэка Барселоны против Севильи в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Короля.

Сразу по завершении игры руководство Севильи во главе президентом Пепе Кастро и спортдиром Рамоном Мончи опустилось в подтрибунное помещение Камп Ноу, чтобы поддержать свою команду. Там же оба встретили капитана Барсы Лео Месси, который триумфально спешил в раздевалку. Конфликт случился на ровном месте, сообщает радио Cadena SER.

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"Вы всегда побеждаете так же", – крикнул один из боссов андалусийского клуба вслед за аргентинцем. Гостей очевидно возмутило судейство Санчеса Мартинеса, который, по их мнению, должен был удалять Мингесу и ставить пенальти после попадания мяча в руку Лангле.

Месси с ответом не заставил себя ждать: "Ох, вы поедете домой очень злыми". На этих словах конфликт был исчерпан.

Отметим, что при счете 1:0 в пользу Барсы нервионци получили право на пробитие пенальти, но бездарный удар Окампоса парировал тер Штеген. На 90+2 Фернандо получил вторую желтую и покинул поле, а Пике через мгновение сравнял счет, переведя игру в овертайм. В большинстве каталонцы легко дожали соперника.

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