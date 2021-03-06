Програму дня в Іспанії закривав поєдинок у Памплоні між Осасуною та Барселоною. Каталонці в разі перемоги закріпили б за собою другу позицію в Ла Лізі, відірвавшись від Реала на три очки, а також скоротили б відставання від Атлетіко до двох залікових балів. На цю зустріч Рональд Куман знову вийшов у схемі 3-5-2, зробивши всього дві заміни у порівнянні зі стартом на Севілью – замість травмованого Піке вийшов Умтіті, а Дембеле в основі замінив Грізманн.

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Очікувалось, що Осасуна закриється й буде шукати щастя у рідкісних контратаках та на стандартах, в той час як Барса домінуватиме. Втім, не все сталося, як гадалося: у першому таймі активніше виглядали саме памплонці, які провели вдвічі більше ударів (6 vs 3) – причому вони дозволяли собі навіть удари з центру поля вже на 2-й хвилині зустрічі. До речі, Кальєрі тоді влучив у площину. На 14-й же Барха мав забивати з лінії штрафного – м'яч летів у дев'ятку, однак Барсу врятував тер Штеген.

Матч ледь не завершився вже на 20-й хвилині внаслідок виходу Мессі віч-на-віч та фолу голкіпера Еррери. Той навіть встиг отримати пряму червону, однак рішення скасували – Ліонель потрапив у офсайд. Це був найкращий момент каталонців аж до 30-ї хвилини, коли Мессі увімкнув магію. Він помітив ривок Альби по флангу й вирізав фантастичну діагональ на лівий край штрафного, а Жорді ударом під поперечину відкрив рахунок. 0:1!

Осасуна, однак, не здалася, ледь не відігравшись на 34-й хвилині, коли Мінгеса проспав ривок Рубена Гарсії під закидання Монкайоли. Хавбек памплонців вийшов на побачення з тер Штегеном та пробив з лівого кута воротарського – Марк-Андре врятував Барселону. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги "блаугранас".

По перерві Рональд Куман змінив сехму на 4-3-3, знявши Умтіті й випустивши Дембеле. На перших хвилинах другого тайму здавалося, що цей хід працює, адже каталонці проводили хороші атаки й завершували їх ударами. Так, на 48-й Мессі бив з 23-х у метрів у правий кут (Еррера парирував), а на 51-й та 56-й з дистанції стріляли Дембеле і Дест – останні дві спроби накрили захисники, після чого Барса несподівано перестала загострювати. Навіть вихід Брейтвейта та Моріба на 67-й хвилині не рятував ситуацію. До ендшпілю зустрічі "блаугранас" витиснули з себе тільки легенький дальній удар Педрі, який Еррера спокійно забрав.

У Осасуни виходило ще менше. Тільки Кальєрі не зупинявся: на 69-й хвилині Хонатан летів на замикання високої подачі на дальню стійку – не замкнув. На 70-й Кальєрі дотягнувся до навісу з глибини, але удар головою виявився дуже неточним. На 73-й же Будімір зачепився за крос, але м'яч просто відлетів від нього в руки тер Штегену. От і все, що створили памплонці.

Барселона ж ближче до завершення поєдинку почала притискати господарів. Організувавши кілька класних атак, каталонці могли забивати на 80-й хвилині: Мессі запустив розрізну передачу на Альбу, а той з гострого кута спробував перекинути голкіпера – м'яч влучив у голову Еррері. На 82-й Мессі міг і сам забивати внаслідок обіграшу з Брейтвейтом, але його фінальний удар накрили. Втім, вже за хвилину гості таки дотиснули суперника – Мессі викотив пас на лінію півкола, а Моріба, хитнувши захисників, пробив під ліву стійку. 0:2! На цьому питання щодо переможця було знятим. Осасуна не забила навіть гол престижу.

Таким чином, Барселона набрала 56 очок, відірвавшись від Реала на три залікових бали. У "вершкових" є матч у запасі, однак до Класіко "блаугранас" матимуть перевагу навіть за рівності очок – у них краща різниця голів. До Атлетіко всього два пункти, але у "матрацників" ще два поєдинки в запасі. Осасуна ж залишилась на тринадцятій позиції з 28 очками в активі.

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