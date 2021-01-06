Барселона подходила к поединку с Атлетиком занимая 5-е место первенства и с 6-матчевой беспроигрышной серией, однако отставание от мадридского Атлетико, который является несомненным фаворитом турнирной таблицы, составляло 10-ть зачетных баллов, поэтому подопечным Рональда Кумана никак нельзя было терять очки в этой встрече.

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Баскам удалось забить быстрый гол – на 3-й минуте Уильямс получил мастерскую диагональ от Гарсии, ворвался в штрафную, вышел один на один с голкипером и пробил мимо него. "Блаугранас" ответили на 14-й – Де Йонг вытащил мяч практически с углового и сбросил на Педри, который с убийственного расстояния прошил вратаря. Под занавес тайма Педри в штрафной сбросил пяткой под удар Месси, который в касание пробил в левый нижний угол – 1:2.

Во второй половине встречи гости выглядели гораздо увереннее. Они легко находили пробелы в защите басков и играли в свое удовольствие. На 62-й Месси в штрафной замкнул навесную передачу Гризманна и записал в свой актив дубль – 1:3. Под занавес встречи Месси отдал неточную передачу у собственной штрафной и мяч попал к Беренгеру, который отдал на Муньяина – мощный удар в дальний угол ворот без шансов для голкипера. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны – 2:3.

Благодаря этой победе "сине-гранатовые" с 31-м очком поднялись на третью строчку турнирной таблицы и сократили отставание от мадридского Реала до пяти зачетных баллов, а Атлетик с 21-м пунктом остался на 9-м месте первенства.

К слову, Педри стал самым молодым игроком Ла Лиги, который в одном матче оформил гол+ассист. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры 18-летний полузащитник провел 16-ть матчей и отметился одним забитым мячом.

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