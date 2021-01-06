Кубок Испании, 1/32 финала

Леонес – Гранада – 1:2

Голы: Ровирола, 3 – Молина, 19, Мачис, 116

Мультильвера – Бетис – 1:3

Голы: Бриньоль, 5 – Миранда, 35, Эмерсон, 37, Хуанмы, 61

Корнелья – Атлетико – 1:0

Гол: Хименес, 7

Удаление: Санчес, 63 (А)

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Гранада пропустила быстрый гол от игроков Леонесы, но еще до перерыва гости сумели выровнять положение. При определенном преимуществе Гранады основное время встречи завершилось вничью. В конце второго экстра-тайма форвард гостей Мачис вырвал победу для своей команды.

Игроки Мультильверы шокировали более именитого соперника уже на 5-й минуте, но еще до перерыва Миранда и Эмерсон вывели Бетис вперед. Во втором тайме гости закрепили убедительную победу третьим голом.

Шокирующим результатом завершился поединок Корнелья – Атлетико. Хозяева умудрились организовать быстрый гол и не стали на этом останавливаться, а продолжали атаковать владения мадридцев. После перерыва подопечные Симеоне остались в меньшинстве, команду подвел Рикард Санчес. В итоге представитель третьего дивизиона Испании Корнелья выбил из турнира действующего лидера Ла Лиги, который не сумел организовать ни одного удара в створ ворот соперника.

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