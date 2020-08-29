Барселона назначила Альберта Роду тренером по физической подготовке, сообщает официальный сайт клуба.

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57-летний специалист уже работал в тренерском штабе каталонцев в 2003-2008 годах, когда "блаугранас" возглавлял легендарный Франк Райкард. Недавно Рока подписал контракт с индийским Хайдарабаде, но перспектива вернуться на Камп Ноу побудила специалиста отказаться от работы главным тренером в экзотическом чемпионате.

Напомним, после завершения прошлого сезона Барса уволила Кике Сетьена и назначила Рональда Кумана наставником команды.

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