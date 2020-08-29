Барселона підсилила тренерський штаб екс-помічником Райкарда
Альберт Рока офіційно повернувся до табору каталонського клубу.
Барселона призначила Альберта Року тренером з фізичної підготовки, повідомляє офіційний сайт клубу.
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57-річний фахівець вже працював у тренерському штабі каталонців у 2003-2008 роках, коли "блаугранас" очолював легендарний Франк Райкард. Нещодавно Рока підписав контракт з індійським Хайдарабаде, але перспектива повернутись на Камп Ноу спонукала фахівця відмовитись від роботи головним тренером у екзотичному чемпіонаті.
Нагадаємо, після завершення минулого сезону Барса звільнила Кіке Сетьєна і призначила Рональда Кумана наставником команди.
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