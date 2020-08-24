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Куман получил полный контроль над трансферами Барселоны, – СМИ

16:57 - Читати українською
Куман получил полный контроль над трансферами Барселоны, – СМИ
Рональд Куман / Reuters

Главный тренер Барселоны Рональд Куман имеет широкие полномочия по трансферной политики клуба.

Нидерландец полностью контролировать трансферную политику Барселоны, сообщает издание Sport.es.

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По информации источника, "блаугранас" не продадут ключевых, по мнению специалиста, игроков, а также расстанутся с теми, на кого он не рассчитывает. Куман уже определился с одним из кандидатов на выход – Луисом Суаресом.

Напомним, Куман возглавил Барселону после провального сезона для каталонцев – "блаугранас" впервые не выиграли ни одного трофея за 12 сезонов и потерпели позорное поражение от Баварии в Лиге чемпионов со счетом 2:8.

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Трансферы Барселона Барселона Испания Рональд Рональд Куман Трансферы Барселоны
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