Куман получил полный контроль над трансферами Барселоны, – СМИ

Нидерландец полностью контролировать трансферную политику Барселоны, сообщает издание Sport.es.

Барселона не рассчитывает на Суареса – Куман сообщил об этом форварду

По информации источника, "блаугранас" не продадут ключевых, по мнению специалиста, игроков, а также расстанутся с теми, на кого он не рассчитывает. Куман уже определился с одним из кандидатов на выход – Луисом Суаресом.

Напомним, Куман возглавил Барселону после провального сезона для каталонцев – "блаугранас" впервые не выиграли ни одного трофея за 12 сезонов и потерпели позорное поражение от Баварии в Лиге чемпионов со счетом 2:8.

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