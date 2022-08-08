Барселона угрожает де Йонгу криминалом, если он не откажется от части заработков – Левченко видит вымогательство
Каталонский клуб решил дожать Фрэнки де Йонга, чтобы тот согласился снизить зарплату.
Барселона пригрозила Фрэнки судом, сообщает The Athletic. По информации источника, клуб направил хавбеку письмо. Там каталонцы отметили, что готовы инициировать уголовное дело по новому контракту, который де Йонг подписал в 2020-м.
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Тогда нидерландец согласился отсрочить зарплату под влиянием пандемии на сезоны 2020/21 и 2021/22. В течение следующих 4 лет Барселона обязалась выплатить ему 18 миллионов евро долга. Однако теперь передумала.
Барселона требует, чтобы де Йонг отказался от этих 18 миллионов, иначе клуб подаст в суд. Лапорта убеждает, что у него есть доказательства незаконности подписания того контракта. А виновато не только предыдущее руководство Барсы, но и сам футболист и его представители.
Режим предыдущего президента Бартомеу уверяет, что все законно. На защите де Йонга стоит глава союза нидерландских футболистов Евгений Левченко. Украинец говорит о том, что Фрэнки может стать жертвой вымогательства.
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