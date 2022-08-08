Барселона пригрозила Фрэнки судом, сообщает The Athletic. По информации источника, клуб направил хавбеку письмо. Там каталонцы отметили, что готовы инициировать уголовное дело по новому контракту, который де Йонг подписал в 2020-м.

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Тогда нидерландец согласился отсрочить зарплату под влиянием пандемии на сезоны 2020/21 и 2021/22. В течение следующих 4 лет Барселона обязалась выплатить ему 18 миллионов евро долга. Однако теперь передумала.

Барселона требует, чтобы де Йонг отказался от этих 18 миллионов, иначе клуб подаст в суд. Лапорта убеждает, что у него есть доказательства незаконности подписания того контракта. А виновато не только предыдущее руководство Барсы, но и сам футболист и его представители.

Режим предыдущего президента Бартомеу уверяет, что все законно. На защите де Йонга стоит глава союза нидерландских футболистов Евгений Левченко. Украинец говорит о том, что Фрэнки может стать жертвой вымогательства.

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