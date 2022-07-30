"Бедная" Барселона на вершине, Зинченко вывел Арсенал в топ-3 – кто больше всех потратил на трансферном рынке
Впереди еще целый месяц трансферного окна, но некоторые клубы уже изрядно опустошили свои кошельки.
Портал Bleacher Report обнародовал топ-10 главных транжир по состоянию на 30 июля. Цены взяты по Transfermarkt в несколько непривычных для Европы долларах.
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Весь прошлый сезон Барселона боролась с финансовой катастрофой, но этим летом нашла возможность заработать и просто разрывает рынок. Трансферы Рафиньи, Кунде и Левандовски обошлись каталонцам более чем в 168 млн долларов, однако Лапорта обещает еще больше. Второй пока идет Бавария, которая потратила 151 млн долларов на Де Лигта, Мане, Теля и Гравенберха. Александр Зинченко определил судьбу третьей строчки. Манчестер Сити продал украинца Арсеналу за 38,5 млн долларов, что позволило "канонирам" взлететь на пьедестал.
Добавим, что трансферное окно будет открыто до конца августа, потому в рейтинге возможны существенные изменения и еще большие цифры расходов топ-клубов Европы.
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