Впереди еще целый месяц трансферного окна, но некоторые клубы уже изрядно опустошили свои кошельки.

Портал Bleacher Report обнародовал топ-10 главных транжир по состоянию на 30 июля. Цены взяты по Transfermarkt в несколько непривычных для Европы долларах.

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Весь прошлый сезон Барселона боролась с финансовой катастрофой, но этим летом нашла возможность заработать и просто разрывает рынок. Трансферы Рафиньи, Кунде и Левандовски обошлись каталонцам более чем в 168 млн долларов, однако Лапорта обещает еще больше. Второй пока идет Бавария, которая потратила 151 млн долларов на Де Лигта, Мане, Теля и Гравенберха. Александр Зинченко определил судьбу третьей строчки. Манчестер Сити продал украинца Арсеналу за 38,5 млн долларов, что позволило "канонирам" взлететь на пьедестал.

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Добавим, что трансферное окно будет открыто до конца августа, потому в рейтинге возможны существенные изменения и еще большие цифры расходов топ-клубов Европы.

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