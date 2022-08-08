Барселона пригрозила Френкі судом, повідомляє The Athletic. За інформацією джерела, клуб надіслав хавбеку лист. Там каталонці зазначили, що готові ініціювати кримінальну справу щодо нового контракту, який де Йонг підписав у 2020-му з попереднім керівництвом "синьо-гранатових".

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Тоді нідерландець погодився відтермінувати зарплату під впливом пандемії на сезони 2020/21 і 2021/22. Протягом наступних 4 років Барселона зобов'язалася виплатити йому 18 мільйонів євро боргу. Однак тепер передумала.

Барселона вимагає, щоб де Йонг відмовився від цих 18 мільйонів, інакше клуб подасть в суд. Лапорта переконує, що має докази незаконності підписання того контракту. А кримінал приписує не лише попередньому керівництву Барси, а й самому футболістові і його представникам.

Режим попереднього президента Бартомеу запевняє, що все було законно. На захисті де Йонга стоїть очільник союзу нідерландських футболістів Євген Левченко. Українець говорить про те, що Френкі може стати жертвою фактично здирництва. Лапорта, зі свого боку, це заперечує.

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