Барселона после вчерашней победы Реала потеряла лидерство в Ла Лиге, отстав от мадридцев на три очка. Уже на следующей неделе состоится Класико – а в таких условиях каталонцы не имели права на еще одну осечку. Тем более, в родных стенах. Благо, соперником в 8-м туре была скромная Сельта.

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Хави вследствие безумных кадровых потерь вынужден был выставлять в основу сразу трех левых защитников (Альбу, Бальде и Маркоса Алонсо). Эрик Гарсия и Серхи Роберто получили отдых после Интера. Дембеле также остался в запасе, уступив место в старте Торресу.

Барселона выдала очень мощное начало матча. Уже на 7-й минуте Альба выполнил мяч на линию вратарской под удар Феррану, однако вингер не смог нормально попасть по мячу. Еще через три минуты Рафинья мощно пробил метров с 25-ти в правый нижний угол, заставив Марчесина выполнять эффектный сейв. На 13-й Торрес упустил еще один шикарный шанс, получив разрезной пас от Бускетса и с близкой дистанции выстрелив в голкипера.

В конце концов, на 17-й минуте Барса дожала Сельту. Гави открылся под заброс на ход по левому флангу и выполнил прострел, Нуньес вместо выноса подрезал мяч на ближнюю стойку, а Педри прибежал туда и замкнул в пустой угол – 1:0!

После этого Барселона провела еще несколько классных атак. Были и лонгшоты, и выстрелы с лету из пределов штрафной, и хорошие подачи,. Барса доминировала до самого перерыва, однако после 23-й минуты "блаугранас" перестали бить по воротам. Аж на 45-й Пике бахнул с дальней дистанции после розыгрыша углового. Получилось неточно.

Сельта за весь первый тайм имела всего два выстрела – оба не представляли никакой опасности. Кроме того, был эпизод на 31-й минуте, когда Аспас перехватил мяч на чужой половине и запустил передачу под выход Серви один на один – тер Штеген успел выйти из ворот и выбить сферу. Перед перерывом же Мальйо получил пас в центре штрафной, но растерялся и потерял мяч. В итоге, отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе Барсы в счете.

Второй тайм начался без замен. Зато команды устроили размен моментами. Так, уже через минуты после перерыва Аспас завершил контратаку 3-в-3 шикарной передачей в штрафную на Родригеса – впрочем, Оскар выстрелил очень неточно. Барса ответила на 54-й минуте подачей с углового – у Пике удар не удался, но получилась скидка на Феррана. Торрес, в свою очередь, сбросил мяч вдоль ворот, а Левандовски пробил головой с минимального расстояния. Выше ворот!

Вообще, Сельта выглядела активнее. Всего через две минуты после промаха Левандовски по воротам метров с шести пробивал Оскар Родригес, который замыкал прострел Вейги. Защитники в последний момент успели заблокировать. Встревоженный таким развитием событий Хави решился на тройную замену – на 63-й минуте вместо Торреса, Рафиньи и Педри вышли Фати, Дембеле и Де Йонг.

Эти ходы отнюдь не помогли Барселоне. В середине второго тайма игра была равной, причем Сельта еще и гол забила на 70-й минуте. Героем мог стать Аспас, который открылся под передачу на левый край штрафной и сильно бахнул в ближний угол – тер Штеген перевел мяч в стойку, а Ларссен закатил в пустые с добивания. К счастью для хозяев, оба галисийца попали в офсайд.

В завершающей части поединка за Барселону стало откровенно тревожно. Так, на 84-й минуте Мальйо выполнил подачу с правого фланга, а свежий Пасиенсия головой подрезал мяч на Аспаса – Яго оказался в 11 метрах от ворот и выстрелил с правой, однако тер Штеген парировал ногой! Сфера вылетела на угловой, после которого Мальйо бил с разворота – мимо левой штанги! Подопечные Хави ответили лишь дальним ударом Дембеле в руки Марчесину.

Хави бросил в бой защитников Роберто и Гарсию, ведь стало очевидно – Сельта прижала гранда. На 4-й компенсированной минуте нашествие должно было завершиться голом, однако Пасиенсия при замыкании прострела на линию вратарской попал в штангу, а добивание Переса с 11 метров парировал тер Штеген. Еще через две минуты Марк-Андре вытянулся в струнку и вытащил мощный удар из-под перекладины – правда, в обоих эпизодах был офсайд.

В конце концов, финальный свисток спас "блаугранас". Барселона чудом удержала победу, набрав 22 очка и вернувшись на вершину Ла Лиги. У Реала столько же пунктов, но хуже разница голов. Сельта с 10 зачетными баллами остается одиннадцатой.

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