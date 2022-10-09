Чемпионат Испании 2022/23, 8-й тур

Вальядолид – Бетис – 0:0

Удаление: Песселья, 35 (Бетис)

Кадис – Эспаньол – начало в 17:15

Реал Сосьедад – Вильяреал – начало в 19:30

Бетис в результате поражения от Сельты потерял место в зоне ЛЧ, но выездная победа над Вальядолидом могла бы вернуть андалусийцев в топ-4. Впрочем, подопечные Мануэля Пеллегрини провалили встречу. Этому изрядно способствовало удаление Пессельи уже на 35-й минуте.

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"Вердибланкос" за весь матч провели всего 4 удара, создав лишь один момент (голкипер парировал выстрел Каналеса из пределов штрафной). Суммарно севильцы наиграли на 0,5 ожидаемых голов, а в реальности команда не забила ни одного. Правда, и Вальядолид провалился, не сумев реализовать численное преимущество – их 12 выстрелов потянули на 0,57 xG. В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Бетис не смог подняться в зону ЛЧ, оставшись на пятой позиции.

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