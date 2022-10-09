Восстановление Тибо Куртуа складывается не слишком оптимистично, сообщает Relevo.

Реал объявил заявку на Шахтер – безальтернативный Лунин и возвращение Бензема

Реал давал бельгийцу достаточно времени для решения проблем с седалищным нервом. Ожидалось, что Лунин еще выйдет на матч ЛЧ против Шахтера (11 октября), но к Барселоне (16-го) Тибо будет полностью готов. Впрочем, боль периодически возвращается и не дает основному киперу Реала приступить к полноценной работе. Окончательный вердикт врачи планируют утвердить в четверг (13 октября). Куртуа не хочет слишком рисковать здоровьем, поскольку уже через полтора месяца начнется ЧМ-2022.

Напомним, вчера Лунин отыграл полный матч против Хетафе (1:0). Для него это была первая "сухая" игра в свитере Реала и первая победа с мадридцами в чемпионате Испании.

Реал одержал победу над Хетафе и вернулся на вершину Ла Лиги – Лунин провел первый "сухой" матч за мадридцев