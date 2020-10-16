Руководство испанской Барселоны достигло цели, договорившись о трансфере лидера французского Лиона Мемфиса Депая. В свою очередь дуэт нападающих каталонцев покинет Камп Ноу уже в зимнее трансферное окно.

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Трансфер Депая якобы уже согласован. Он был трансферной целью клуба еще летом, но тогда менеджмент каталонцев не смог договориться о деталях сделки. Теперь руководство Барсы продолжит работу над разгрузкой зарплатной ведомости.

Каталонцы работают над поиском новых клубов для вингера Усмана Дембеле и нападающего Мартина Брейтуэйта. На обоих исполнителей не рассчитывают наставник Барселоны Рональд Куман.

К слову, в нынешнем сезоне Мемфис Депай провел 6 матчей в Лиге 1, в которых забил 4 мяча.

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