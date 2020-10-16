Керівництво іспанської Барселони досягнуло мети, домовившись про трансфер лідера французького Ліона Мемфіса Депая. Натомість дует нападників каталонців покине Камп Ноу вже в зимове трансферне вікно.

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Трансфер Депая нібито вже узгоджений. Він був трансферною ціллю клубу ще влітку, але тоді менеджмент каталонців не зміг домовитися про деталі угоди. Тепер керівництво Барси продовжить роботу над розвантаженням зарплатної відомості.

Каталонці працюють над пошуком нових клубів для вінгера Усмана Дембеле та нападника Мартіна Брейтвейта. На обох виконавців не розраховує керманич Барселони Рональд Куман.

До слова, в нинішньому сезоні Мемфіс Депай провів 6 матчів у Лізі 1, у яких забив 4 м'ячі.

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